Çocuğunuz babasıyla görüşüyor mu?



Zorlandığım bir soru çünkü Serkan Katar'da yaşıyor. Maalesef iyi bir baba değil. Kendi de zaten söyleyecektir. Görüşmüyorlar, telefonlaşıyorlar.

Estetik var mı?



Burnumda var. Daha önce de söylemiştim. Nefes alamadığımdan dolayı ameliyet oldum. Botoks da var. Onun dışında da dolgu yaptırdım ama pişman oldum. O dolguyu da aldırdım.