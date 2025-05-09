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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECE Marketplaces CEO’su Fisher: "Türkiye, Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri haline geldi" - İş-Yaşam Haberleri

        ECE Marketplaces CEO’su Fisher: "Türkiye, Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri haline geldi"

        14. Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. ECE Türkiye'nin 25. yılını da kutladığı etkinlikte konuşan ECE Marketplaces CEO'su Joanna Fisher, "Türkiye, bugün Avrupa'nın en büyük ve en dinamik perakende pazarlarından biri haline geldi" dedi

        Giriş: 09.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:20
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        "Türkiye, Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri haline geldi"
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        ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde bu yıl 14.’sü düzenlenen Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi, 7 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşti. Perakende ve gayrimenkul sektörünün temsilcilerini buluşturan zirvede, ECE Türkiye’nin 25. kuruluş yıldönümü de kutlandı.

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        Zirvenin açılışında ECE Türkiye Eş Genel Müdürleri Semet Yolaç Canlıel ve Nuri Şapkacı, yaptıkları “Bir Vizyonun İzinde: 25 Yıllık Tutku ve Emek” başlıklı konuşma ile ECE Türkiye’nin 25 yıllık yolculuğunu ve Türkiye perakende pazarındaki stratejik dönüşümleri aktardı.

        “AVM YÖNETİMİNİ OKUL HALİNE GETİRDİK”

        ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, “Bu çeyrek asırlık yolculukta hiçbir zaman sadece rakamlara odaklanmadık. Nicelikten çok niteliğe önem vererek; doğru lokasyonda, doğru yatırımcıyla, kalıcı ve yüksek fayda sağlayacak projelere yöneldik. Bu yaklaşımımızla Türkiye’de alışveriş merkezi yönetimini bir okul haline getirdik. Burada yetişen profesyonellerin bugün kendi başarı hikayelerini yazmaları, bize duyulan güvenin ve yatırımın en kıymetli karşılığı. Bugün yüzde 100’e yakın doluluk oranlarımız, milyonlarca ziyaretçimiz ve dijitalleşmeyi odağına alan projelerimizle sadece bugünün değil, geleceğin perakende sektörüne yön vermeye devam ediyoruz” dedi.

        “TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYAR EURO’LUK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK”

        ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı ise şunları söyledi: “25 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Bugün o hayal gerçek oldu ama yolculuğumuz henüz bitmedi; asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bugün ECE Marketplaces 11 ülkede 24 milyar Euro’yu aşan portföyüyle küresel ölçekte sektöre yön veriyor. Türkiye’de ise 2,5 milyar Euro büyüklüğümüzle ülkemizin en seçkin alışveriş merkezi portföyünü yönetmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak daha da önemlisi, bu başarıların ardında bir ekip, bir kültür, bir aile ve gelecek nesillere ilham verecek güçlü bir hikaye var.”

        “TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK VE DİNAMİK PAZARLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ”

        Etkinlikte ECE Marketplaces CEO’su Joanna Fisher, “Ticari Gayrimenkulün Geleceğini Şekillendirmek” temalı konuşmasıyla global anlamda perakende dünyasındaki dönüşüme ve ECE Grubu’nun vizyonuna dair önemli bilgiler verdi. Fisher, “ECE olarak tüm projelerimizde insanlara değer sunan, şehirlerin ruhunu yansıtan, deneyim odaklı yaşam alanları tasarlıyoruz. Türkiye, bugün Avrupa’nın en büyük ve en dinamik perakende pazarlarından biri haline gelirken; biz de burada geliştirdiğimiz projelerle yalnızca alışveriş merkezleri değil, toplumsal değer yaratan sürdürülebilir yaşam alanları hayata geçiriyoruz. Çünkü AVM’ler artık sadece alışveriş yapılan yerler değil; dijitalleşmeyle zenginleşen, insanı merkeze alan, deneyim, sağlık, eğitim ve sosyal etkileşimi bir arada sunan çok amaçlı sosyal merkezlere dönüşüyor. Sektörümüz yapay zeka, ESG kriterleri ve veri odaklı dönüşümle yeniden şekillenirken; biz de bu değişimin merkezinde yer alıyor, ECE’nin Avrupa’daki lider konumunu 25 yıldır Türkiye’de de yansıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu dönüşümde en büyük gücümüz, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı bağ. Çünkü birlikte güçlü olduğumuzda yalnızca sektör değil, toplum da kazanıyor.”

        “PERAKENDEDE ARTIK SADECE ÜRÜN SUNMAK YETMİYOR”

        Zirvede Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı&CEO’su Cem Boyner de katılımcılara Türkiye perakende sektörünün dönüşüm yolculuğunu aktardı. Boyner, şunları söyledi: “Perakende, dünyanın hem en zorlu hem de en özel işlerinden biri. Perakende markaları için müşterilerimize sadece ürün sunmak artık yetmiyor. Aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurmalı; bunu da her gün yeniden, özenle ve emekle inşa etmeliyiz. Değişen dünyada müşteri başına düşen fatura adedini, ziyaret frekansını, ilişki derinliğini artırmak zorundayız. Artık rekabet ürün değil, deneyim üzerinden yaşanıyor. Biz milyonlarca müşteriyi bir veri tabanı değil, yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz; davranışlarını anlıyor, tahmin ediyor ve hatta değiştirmenin yollarını arıyoruz. Müşteri artık bizim en kıymetli hazinemiz. O yüzden sadece satışta değil, sadakatte, duyguda, bağlılıkta da fark yaratmak zorundayız. Bunu da tek başımıza değil, iş ortaklarımızla ve AVM’lerle birlikte, kazan-kazan kültürünü gerçek anlamda sahiplenerek yapabiliriz. Çünkü biz ancak birlikte üretir, birlikte kazanır, birlikte değer yaratırsak geleceğe güvenle yürüyebiliriz.”

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