Pop müziğin genç ismi Ece Mumay, yeni single öncesi Cumartesi TRT Müzik'teki Genç Sahne programına katıldı. Mumay, yeni single öncesi dikkatleri üzerinde topladı.
"YENİDEN STÜDYODAYIM"
Ece Mumay, ilk albümü 'Odamdan'dan sonra geçen yaz, söz ve bestesi kendisine ait Dark In Night adlı İngilizce parçasınının yanısıra, Tuna Kiremitçi’yle birlikte Yalnızlığıma ver adlı parçayı yayınladı. Genç popçu Ece Mumay, "Sürpriz" diye nitelediği yeni single’ıyla ilgili olarak, “Yaklaşık bir aydır yeniden stüdyodayım. Çok sevilen, çok saygın bir sanatçımızın çok güzel bir parçasını yeniden yorumluyorum. Tüm ekiple birlikte harıl harıl çalışıyoruz. Önümüzdeki ayın ortalarında yayınlamış olacağız" dedi.
'Odamdan' albümünün yayınlandığı Şubat 2018’den beri yurt içi ve yurt dışında sahne ve konser çalışmalarını konservatuvar öğrenimine ara vermeden sürdüren Ece Mumay, TRT Müzik’teki canlı performansıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"MORAL DEPOLADIĞIM BİR GECE YAŞADIM"
“TRT’nin müzik yaşamımda önemli bir yeri var. İlk canlı yayınımı da daha 16 yaşındayken TRT’de gerçekleştirmiştim. YouTube’daki ciddi performansımdan sonra beni ilk olarak TRT gündeme getirmiş, canlı yayına davet etmişti. Bu nedenle yapımcısından kameramanına kadar tüm TRT çalışanlarına teşekkür borçluyum. Bu gece de çok içime sinen, çok keyif aldığım, adeta moral depoladığım bir gece yaşadım. Orkestramla birlikte tam 70 dakika ara vermeden çaldık, söyledik.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.