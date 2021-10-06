Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e tedbir kararı! 0:00 / 0:00

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'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı.

Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozmuştu.

Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Ece Ronay, avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'e dava açan Ece Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıkladı.

"REKLAM" İDDİALARINA YANIT

Ece Ronay, reklam yapmak için bu iddiaları uydurduğunu öne sürenlere, "Benim bunları paylaşma sebebim reklam değil. Ben bunları paylaştığımda şarkım zaten trend videolar listesinde birinciydi. Ben bunları paylaşıp, şarkımı daha yukarı çıkarmayı hedeflemedim zaten çıkabileceği en iyi yerdeydi." sözleriyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm" sözlerine yanıt veren ünlü isim, "Z kuşağı gerçekten akıllı. Z kuşağını aptal yerine koyamaz kimse. Z kuşağından beni seven var, sevmeyen var ama kadını hepsi destekler." dedi.

"KAÇ YAŞINDA BU ADAM!"

Erbil'in "O da beni kahve içmeye çağırdı" sözleriyle ilgili konuşan Ece Ronay, "Ben tabii ki onu kahveye, onun düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün 'Tabii ki çay, kahve içeriz' diyerek, onun taleplerini geciktirdim. Onda ne benim evimin adresi vardır, ne de benimle alakalı olumlu ya da olumsuz bir bilgiye, görüntüye sahiptir. Kaç yaşında bu adam ya! 'Kızımdan küçük 22 yaşında bir kızı taciz ettim' demiyor da... 'Bunu yaptı, şunu yaptı' diyor. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi ne olursa olsun hak etmiyorum. Ünlü olmasam, mesleğim başka olsa da ben istemediğim bir insanla hiçbir şey yaşamak zorunda değilim. Hiç kimse beni tehdit edemez." açıklamasını yaptı.

"GİZLİ NUMARADAN ARAYARAK, 50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nişanlısına 50 bin TL'lik bir teklif geldiğini ifade eden Ronay, "Beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarını da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış..." diyerek, sözlerini sonlandırdı.

"YANLIŞLIKLA FENOMEN OLDUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Ece Ronay, geçtiğimiz hafta, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var." demişti.