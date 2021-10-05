Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. Ronay, bir süre önce yeni şarkısının klibinde oynayan Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

"BU GECE YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Ece Ronay, ayrıca ünlü şovmenin kendisine gönderdiği, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum." şeklindeki mesajlarını da ifşa etti.