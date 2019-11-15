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HaberlerFiskosEce Seçkin'den arabada rap performansı - Magazin haberleri

Ece Seçkin'den arabada rap performansı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, arabada rap yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Seçkin, performansı ile takipçilerinden büyük ilgi gördü

Ece Seçkin

Geçtiğimiz aylarda Çağrı Terlemez ile nişanlanan şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Seçkin, nişanlısıyla mutlu anlarını ve konserden karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

ECE'DEN RAP PERFORMANSI

Ünlü şarkıcı, bu kez arabada rap yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram hesabından yayınladığı videoda Rozz Kalliope’nin rap şarkısına eşlik eden Seçkin, performansı ile takipçilerinden büyük ilgi gördü.

 

Şarkıcının, "Çok saçma ama böyleyim. Bu arada abone kartı okutuşum Çağrı'nın kayda girmesi ve şarkının introsu muhteşem bir uyumla ilerlememiş mi?" notuyla yayınladığı video 173 binin üzerinde beğeni aldı.

"TEKTAŞINA BAKMAKTAN ŞARKIYI DİNLEYEMEDİM"

Takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına şu yorumları yaptı:

- "Acilen rap piyasasına girmen lazım"

- "Bağımlılık yaptı"

- "Tektaşına bakmaktan şarkıyı dinleyemedim"

 

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