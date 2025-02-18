Kış mevsiminin keyfini çıkarmak için Finlandiya'ya giden Ece Seçkin, tatil fotoğraflarını yayımlamaya devam ediyor. Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı.

Ren Geyiği ile fotoğraf çektiren şarkıcı; "Geyiğimle ormanda gezdik" ifadelerini kullandı.

KUZEY IŞIKLARI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Kuzey Işıkları ya da Kutup Işıkları olarak bilinse de doğanın bu mucizesinin asıl adı Aurora Borealis! Antik zamanlardan beri görülebilen Kuzey Işıklarının adını "Şafak Tanrıçası" Aurora’dan aldığı düşünülüyor. "Kuzey Işıkları" tanımını ilk kullananları ise tanıyoruz. Neil Bone’a göre bu tanımı ilk kez 1620’li yıllarda bu doğa harikasına tanıklık eden Galileo Galilei ve Pierre Gassendi kullanmış.

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Kuzey Işıkları Nedir?

Güneş’teki patlamalar sayesinde ayrılan elektron ve protonlar uzayda hızlı bir şekilde yol almaya başlıyor. Dünya’nın manyetik alanına yakalanan bu parçacıklar, kutuplara doğru ilerliyor. Parçacıklar ve atmosferdeki gazlar arasında bir nevi alışveriş oluyor, artı ve eksi atomlar arasında değişim gerçekleşiyor. Bu değişim sonrasında parçacıklar eski haline dönmek istediklerinde ise ışık saçıyor.

Kuzey ışıklarının yeşil, sarı, mavi gibi farklı renklerde olabildiğini de fark etmişsinizdir. Bu durum ise Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların çarpıştıkları iyonlarla ilgili bir durum.