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Cenk Tosun ile Ece Tosun’un oğulları Arden Cenk 4 ay önce dünyaya gelmişti. Ece Tosun, eşi ve oğluyla çekilen pozunu sosyal medya hesabından "En büyük şansım, aşklarım..." notuyla paylaştı. Çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, "Maşallah" yorumları yapıldı.