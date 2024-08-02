Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada tamamladı.
Milli sporcu Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde ilk yarışı 9'uncu sırada bitirdi.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.
Milli yelkenci Ecem Güzel, ilk yarışı 9'uncu sırada tamamlarken, ikinci yarış olumsuz koşullar nedeniyle yarına ertelendi.
ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.