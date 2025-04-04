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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı: 3 – Vakıfbank: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı: 3 – Vakıfbank: 2 | MAÇ SONUCU

        AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:32
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        Vakıfbank'ı deviren Eczacıbaşı finalde!
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        İzmir’de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final mücadelesinde Eczacıbaşı günün ikinci maçında Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

        Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10’luk skorlarla sona erdi. 5 Nisan Cumartesi günü aynı salonda saat 16.00’da başlayacak final maçını kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

        SALON: İzmir Halkapınar

        HAKEMLER: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

        ECZACIBAŞI: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Boden, Stevanovic, Simge, Hande, Gray, Beyza, Naz

        VAKIFBANK: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça, Sıla, Xinyue, Derya, Frantti

        SETLER: 25-18, 25-27, 25-22, 18-25, 15-10

        SÜRE: 140 dakika

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