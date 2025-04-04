Eczacıbaşı: 3 – Vakıfbank: 2 | MAÇ SONUCU
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.
İzmir’de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final mücadelesinde Eczacıbaşı günün ikinci maçında Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10’luk skorlarla sona erdi. 5 Nisan Cumartesi günü aynı salonda saat 16.00’da başlayacak final maçını kazanan takım kupayı müzesine götürecek.
SALON: İzmir Halkapınar
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz
ECZACIBAŞI: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Boden, Stevanovic, Simge, Hande, Gray, Beyza, Naz
VAKIFBANK: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça, Sıla, Xinyue, Derya, Frantti
SETLER: 25-18, 25-27, 25-22, 18-25, 15-10
SÜRE: 140 dakika