        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:12
        Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'a set vermedi!
        Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

        Turuncu-beyazlılar, siyah-beyazlıları 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Aldığı 16 sayıyla Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

        Eczacıbaşı, Beşiktaş maçında Rock’n Roar konseptiyle salonu bir rock sahnesi atmosferine dönüştürdü.

        Fuaye alanından başlayan aktivasyonlar, interaktif deneyim alanları ve taraftarların sosyal medya üzerinden önerdiği rock şarkılarıyla şekillenen maç günü, tribün enerjisini üst seviyeye taşıdı.

        Salon: Eczacıbaşı

        Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

        Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Boden

        Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket, Buse (L), Selin, Leyva, Adelusi, Merve, Ceren

        Setler: 25-11, 25-18, 25-20

        Süre: 75 dakika (22, 26, 27)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi

        Artvin'de yaşayan Asiye Sonbay'ın (73) yedikleri, nadir görülen ses tellerinin felç olması sonucu akciğerine kaçtı. Bu nedenle yaklaşık 1 ay yemek yiyemeyen ve 15 kilo veren Asiye Sonbay'ı, Antalya'da kulak burun boğaz uzmanı olan kızı Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz iyileştirdi. (DHA)

