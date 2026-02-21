Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi

Artvin'de yaşayan Asiye Sonbay'ın (73) yedikleri, nadir görülen ses tellerinin felç olması sonucu akciğerine kaçtı. Bu nedenle yaklaşık 1 ay yemek yiyemeyen ve 15 kilo veren Asiye Sonbay'ı, Antalya'da kulak burun boğaz uzmanı olan kızı Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz iyileştirdi. (DHA)