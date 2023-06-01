Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, 2023-2024 sezonu kadrosuna Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kattı. Alexa Gray'in transferi ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Alexa, hücum gücümüzü üst noktalara çekerek, ihtiyacımız olan file üstü hakimiyetini sahada sergileyecek bir oyuncu. Pozitif karakteri ve uzun yıllar milli takımda ve yurt dışında edindiği tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Alexa Gray, "Türkiye'de ilk kez forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Ülke hakkında çok güzel şeyler duydum ve ligin en iyi takımlarından biriyle sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.