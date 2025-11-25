Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu OK Zeleznicar!
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yarın Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı konuk edecek.
Giriş: 25.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:47
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar, İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley ve Yunanistan ekibi Olympiakos ile C Grubu'nda yer alıyor.
