Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Olympiakos ile karşı karşıya!

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında OK Zeleznicar Lajkovac’ı mağlup eden turuncu-beyazlı ekip bu kez deplasmanda Olympiakos ile kaşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Smaçörü Ebrar Karakurt, "Uzun bir aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynamak benim için gerçekten çok özel bir his. Sahaya adım attığım anda bütün özlemi, heyecanı tekrar yaşadım. İlk maçı kazanarak güzel bir başlangıç yaptık, bu da hepimizin moralini yükseltti. Şimdi sırada Olympiakos var. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz ve sahaya en iyi oyunumuzu koymak istiyoruz" dedi.

Olympiakos - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın TSİ 21.00’de Melina Merkouri Rentis Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.