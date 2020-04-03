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Eczaneler saat kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri 2020

Eczaneler saat kaça kadar açık? Sorusu ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle merak ediliyor. Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı için bu dönemde eczanelere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili yazı hazırladık. Eczaneler saat kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

eczane çalışma saatleri

Eczaneler kaça kadar açık, Covid-19 nedeniyle eczane saatleri değişti mi gibi benzer sorular sıkça soruluyor ve eczanelerin çalışma saatleri konusunda yapılan düzenlemenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Eczaneler kaça kadar açık? Eczanelerin çalışma saatleri

İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Korona virüs (Covid-19) kapsamında izolasyon önlemleri konusunda eczacılardan gelen talep üzerine yoğun çalıştıkları halde salgın karşısında gerekli tedbirin alınması için pazar günleri hariç sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında eczanelerin açık olacağı belirtildi.

Ankara Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada ise korona virüs nedeniyle özellikle marketler, fırınlar ve eczanelerin iş yüklerinin daha da arttığı ve çalışan personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonuçlanarak Kırıkkale ve Ankara’da eczanelerinçalışma saatlerinin değiştiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre eczaneler geçici olarak 31.03.2020 tarihinden itibaren cumartesi günleri de dâhil olmak üzere sabah 10:00 ile akşam 18:00 arasında hizmet vereceklerdir.

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