Ed O'Neill, mafyanın eline düşmekten kıl payı kurtuldu
ABD'li oyuncu Ed O'Neill, yıllar sonra bir itirafta bulundu ve şöhreti bulmadan önce, daha gençliğinin baharındayken çok büyük çıkmazlara girip kendini çok tehlikeli bir yolun başında bulduğunu söyledi
Ülkemizde 'Evli ve Çocuklu' adıyla gösterilen 'Married... with Children' dizisinde canlandırdığı 'Al Bundy' karakteriyle tanınan Ed O'Neill, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Ed O'Neill, henüz şöhret olmadan önce gençlik döneminde büyük çıkmazlara girip, kendini çok tehlikeli bir yolun başında bulduğunu söyledi.
'Dinner on Me' adlı podcastte konuşan Ed O'Neill, gençlik yıllarında mafyayla yaşadığı inanılmaz deneyimi yıllar sonra itiraf etti.
20'li yaşlarının başında umutsuzluğun pençesine düştüğünü söyleyen Ed O'Neill, "Organize suçlarda arkadaşlarım vardı" diyerek bazı mafya üyeleriyle ilişkisi olduğunu aktardı. O'Neill'ın bu çaresizliğini fırsat bilen suçlular onunla buluşmak istemişler, çaresiz kalan Ed O'Neill da bu teklifi kabul etmişti.
Ed O'Neill, bu karanlık kişilerin kendisini asla gidemeyeceği şık bir restorana götürdüklerini ve neredeyse karşı koyamayacağı bir iş teklifi yapıklarını söyledi.
"İYİ PARA KAZANABİLİRSİN" DEMİŞLER
Ed O'Neill, mafyanın kendisine "Benim için bu tür şeyler yapabilirsin, bilirsin, seni koruyacağım, sana kolay işler vereceğim. Bu konuda iyisin. İyi para kazanabilirsin" dediğini aktardı.
Ancak Ed O'Neill'ı mafyanın suç dolu dünyasına girmekten alıkoyan şey babasının ona sorduğu tek soru oldu. Aldığı teklifin ardından oyuncu olmak için evinden ayrılan O'Neill, suçla dolu bir yaşam yerine başarılı ve şöhretle dolu bir hayata sahip oldu.
Ed O'Neill, teklife; "Bunu düşünmeliyim. Oyunculukta şansımı denemek için şehirden ayrılacağım" diye cevap verdiğini söyledi. Eve döndüğünde onu babası karşıladı. Mafyadan birilerinin arabasına binip gittiğini ve sonra aynı arabayla eve döndüğünü görmüştü.
BABASININ O SORUSU MAFYANIN ELİNE DÜŞMEKTEN KURTARDI
Ed O'Neill, babasının kendisine sorduğu bir soru üzerine mafyanın eline düşmekten kurtulduğunu söyledi. O'Neill, babasının kendisine; "Seni Jimmy ile gezerken gördüm... Sana bir soru sormak istiyorum. Sen hapis yatabilir misin? Bu yola girersen sürekli hapse düşerek yaşayabilir misin?" sorusunu yönelttiğini aktardı. Bu soruya "Hayır" yanıtını verdiğini söyleyen O'Neill, zaten aklının bir köşesinde olan ve yeteneğine güvenerek hayal ettiği geleceğine kavuşmaya o an, oracıkta karar verdiğini söyledi.
Baba - oğul arasında geçen bu konuşma O'Neill'ın New York'a gidip oyunculuk yapmaya başlamasının ve birkaç ay içinde de yeteneğiyle sıyrılıp sahne sanatçısı olmasının yolunu açtı. Önce şansını tiyatro sahnesinde deneyen Ed O'Neill, bir filmde Al Pacino’nun karşısında küçük bir rolde oynayınca uzun ve başarılı kariyerinin en büyük çıkışını yakalamış oldu ve ardından adeta şöhret basamaklarını tek tek tırmandı.
Ed O'Neill, 22 yıl boyunca en başarılı eğitmenlerden ders alarak Brezilya usulü bir dövüş sporu olan jui jitsu'da siyah kuşak kazandı. 77 yaşındaki oyuncu; "Siyah kuşak almam kızlarımdan sonra hayattaki en büyük başarım" demişti.
İKİ ÇOCUK BABASI
1986'dan bu yana Catherine Rusoff ile evli olan Ed O'Neill'ın Sophia ve Claire adında iki çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon