Ed O'Neill, mafyanın eline düşmekten kıl payı kurtuldu

Ülkemizde 'Evli ve Çocuklu' adıyla gösterilen 'Married... with Children' dizisinde canlandırdığı 'Al Bundy' karakteriyle tanınan Ed O'Neill, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Ed O'Neill, henüz şöhret olmadan önce gençlik döneminde büyük çıkmazlara girip, kendini çok tehlikeli bir yolun başında bulduğunu söyledi. 'Dinner on Me' adlı podcastte konuşan Ed O'Neill, gençlik yıllarında mafyayla yaşadığı inanılmaz deneyimi yıllar sonra itiraf etti.

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20'li yaşlarının başında umutsuzluğun pençesine düştüğünü söyleyen Ed O'Neill, "Organize suçlarda arkadaşlarım vardı" diyerek bazı mafya üyeleriyle ilişkisi olduğunu aktardı. O'Neill'ın bu çaresizliğini fırsat bilen suçlular onunla buluşmak istemişler, çaresiz kalan Ed O'Neill da bu teklifi kabul etmişti.

Ed O'Neill, bu karanlık kişilerin kendisini asla gidemeyeceği şık bir restorana götürdüklerini ve neredeyse karşı koyamayacağı bir iş teklifi yapıklarını söyledi.