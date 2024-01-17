Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ed O'Neill, mafyanın eline düşmekten kıl payı kurtuldu - Magazin haberleri

        Ed O'Neill, mafyanın eline düşmekten kıl payı kurtuldu

        ABD'li oyuncu Ed O'Neill, yıllar sonra bir itirafta bulundu ve şöhreti bulmadan önce, daha gençliğinin baharındayken çok büyük çıkmazlara girip kendini çok tehlikeli bir yolun başında bulduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde 'Evli ve Çocuklu' adıyla gösterilen 'Married... with Children' dizisinde canlandırdığı 'Al Bundy' karakteriyle tanınan Ed O'Neill, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

        2

        Ed O'Neill, henüz şöhret olmadan önce gençlik döneminde büyük çıkmazlara girip, kendini çok tehlikeli bir yolun başında bulduğunu söyledi.
        'Dinner on Me' adlı podcastte konuşan Ed O'Neill, gençlik yıllarında mafyayla yaşadığı inanılmaz deneyimi yıllar sonra itiraf etti.

        3

        20'li yaşlarının başında umutsuzluğun pençesine düştüğünü söyleyen Ed O'Neill, "Organize suçlarda arkadaşlarım vardı" diyerek bazı mafya üyeleriyle ilişkisi olduğunu aktardı. O'Neill'ın bu çaresizliğini fırsat bilen suçlular onunla buluşmak istemişler, çaresiz kalan Ed O'Neill da bu teklifi kabul etmişti.

        Ed O'Neill, bu karanlık kişilerin kendisini asla gidemeyeceği şık bir restorana götürdüklerini ve neredeyse karşı koyamayacağı bir iş teklifi yapıklarını söyledi.

        4

        "İYİ PARA KAZANABİLİRSİN" DEMİŞLER

        Ed O'Neill, mafyanın kendisine "Benim için bu tür şeyler yapabilirsin, bilirsin, seni koruyacağım, sana kolay işler vereceğim. Bu konuda iyisin. İyi para kazanabilirsin" dediğini aktardı.

        Ancak Ed O'Neill'ı mafyanın suç dolu dünyasına girmekten alıkoyan şey babasının ona sorduğu tek soru oldu. Aldığı teklifin ardından oyuncu olmak için evinden ayrılan O'Neill, suçla dolu bir yaşam yerine başarılı ve şöhretle dolu bir hayata sahip oldu.

        5

        Ed O'Neill, teklife; "Bunu düşünmeliyim. Oyunculukta şansımı denemek için şehirden ayrılacağım" diye cevap verdiğini söyledi. Eve döndüğünde onu babası karşıladı. Mafyadan birilerinin arabasına binip gittiğini ve sonra aynı arabayla eve döndüğünü görmüştü.

        6

        BABASININ O SORUSU MAFYANIN ELİNE DÜŞMEKTEN KURTARDI

        Ed O'Neill, babasının kendisine sorduğu bir soru üzerine mafyanın eline düşmekten kurtulduğunu söyledi. O'Neill, babasının kendisine; "Seni Jimmy ile gezerken gördüm... Sana bir soru sormak istiyorum. Sen hapis yatabilir misin? Bu yola girersen sürekli hapse düşerek yaşayabilir misin?" sorusunu yönelttiğini aktardı. Bu soruya "Hayır" yanıtını verdiğini söyleyen O'Neill, zaten aklının bir köşesinde olan ve yeteneğine güvenerek hayal ettiği geleceğine kavuşmaya o an, oracıkta karar verdiğini söyledi.

        7

        Baba - oğul arasında geçen bu konuşma O'Neill'ın New York'a gidip oyunculuk yapmaya başlamasının ve birkaç ay içinde de yeteneğiyle sıyrılıp sahne sanatçısı olmasının yolunu açtı. Önce şansını tiyatro sahnesinde deneyen Ed O'Neill, bir filmde Al Pacino’nun karşısında küçük bir rolde oynayınca uzun ve başarılı kariyerinin en büyük çıkışını yakalamış oldu ve ardından adeta şöhret basamaklarını tek tek tırmandı.

        8

        Ed O'Neill, 22 yıl boyunca en başarılı eğitmenlerden ders alarak Brezilya usulü bir dövüş sporu olan jui jitsu'da siyah kuşak kazandı. 77 yaşındaki oyuncu; "Siyah kuşak almam kızlarımdan sonra hayattaki en büyük başarım" demişti.

        9

        İKİ ÇOCUK BABASI

        1986'dan bu yana Catherine Rusoff ile evli olan Ed O'Neill'ın Sophia ve Claire adında iki çocuğu bulunuyor.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

        #Ed ONeill
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar