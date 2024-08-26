Ed Sheeran konserinde Chris Hemsworth'ten bateri şovu

Ed Sheeran, coşkulu anın görüntülerini Instagram'da paylaştı.

Sürpriz buluşmaya giden süreç hakkında bir video yayınlayan Ed Sheeran, şöyle bir açıklama yaptı: Burada Bükreş'teyiz. Chris geçen aralık ayında bana bir e-posta göndererek bilişsel sağlık ve bir enstrüman öğrenmenin yararları hakkında bir belgesel yaptığını söyledi. Beni ziyarete geldi, davul çalmayı öğrendi ve şimdi 70 bin kişinin önünde sahneye çıkıyor.