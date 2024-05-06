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        Haberler Magazin Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık - Magazin haberleri

        Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık

        Buğrahan Tuncer ile Eda Ece'nin kızları Mina İpek 1 aylık oldu. Çift, bebekleriyle birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:14 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:14
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        2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek'i geçtiğimiz ay kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.

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        "İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIK"

        Eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile objektif karşısında poz veren Eda Ece aile fotoğrafına; "Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düştü.

        #eda ece
        #Mina İpek Tuncer
        #Buğrahan Tuncer
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