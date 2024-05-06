Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık
Buğrahan Tuncer ile Eda Ece'nin kızları Mina İpek 1 aylık oldu. Çift, bebekleriyle birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı
2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek'i geçtiğimiz ay kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.
"İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIK"
Eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile objektif karşısında poz veren Eda Ece aile fotoğrafına; "Eda Ece: Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düştü.