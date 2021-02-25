Eda Ece sağlık durumu nasıl? sorusu magazin gündeminin öne çıkan konularından biri olarak göze çarpıyor. Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Ece'nin kendisini evinde karantinaya aldığı öğrenildi. İşte Eda Ece'nin sağlık duruma ilişkin son detaylar...

EDA ECE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ece, evde kendini karantinaya aldı. İddiaya göre; ünlü oyuncu, süreci ağır geçiriyor.

EDA ECE KİMDİR?

30 yaşındaki oyuncu Ece, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adını Feriha Koydum dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu rollerinde yer alarak televizyon dünyasına adım atmış, Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında Kızım İçin, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2 filmlerinin yanı sıra Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık, Yasak Elma gibi diziler de bulunuyor.