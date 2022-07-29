Eda Ece: Ne zaman gaza gelirsek o ara evleniriz!

"ALNIMIZDA NE YAZIYOR BİLMİYORUM"

32 yaşındaki ünlü oyuncu, Buğrahan Tuncer ile evlilik planları olup, olmadığı sorularına, "Aileme bağlı ve aile kurmayı isteyen bir insanım. Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Buğra ile mi kısmet olur, alnımızda ne yazıyor onu bilmiyorum. Şu an için bir hazırlık yok." şeklinde yanıt vermişti.