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Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Eda Ece ile uzun süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer evlilik yolunda önemli bir adım attı. Çift, dün akşam sade bir tören ile nişanlandı. Ece'nin tercih ettiği kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı!

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  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerinde evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu Eda Ece’nin bu özel gecede tercih ettiği kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    20 Haziran'da evlenecek olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.
  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Eda Ece'nin evde yaptığı nişan töreninde tercih ettiği kombininin fiyatını duyanların dudakları uçukladı. 
  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Güzel oyuncu Eda Ece, kombinini ünlü bir markadan seçti. Fiyatı ise, 16.950 TL.
  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Eda Ece, nişan anına ait fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayarak altına: “"Babamı, annemi, dayımı, kız kardeşlerimi ve eşlerini o kadar çok seviyorumki. İyi ki varsınız" notunu düştü.
  • Eda Ece nişan kombiniyle büyüledi! Kıyafetinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Çifte, sevenlerinden binlerce tebrik mesajı geldi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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