2014 yılında başlayan oyunculuk kariyerini tüm hızıyla sürdüren Eda Erol'un son projesi 'Bekarlığa Feda' adlı sinema filmi oldu. Bir dönem özel hayatında yaşadığı hareketli günleri geride bıraktıktan sonra tam anlamıyla oyunculuğa konsantre olan Eda Erol, Habertürk'ten Arif Hür'e özel açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “Eleştiri beni her zaman bir adım ileriye taşıyacaktır. Tüm eleştirilere açığım” diyor
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'Bekarlığa Feda' filminde nasıl bir karakteri canlandıracaksınız?
Kocasına sürekli baskılar yapan, domiant bir karakter olan Müge'yi canlandıracağım. Müge, eşinin yanında başka arkadaşlarının yanında farklı bir kimliğe bürünen biri. Her konu hakkında bir lafı var. Erkeklerin haz etmediği bir karakter diye niteleyebilirim.
Senaryoda sizi etkileyen neydi?
Senaryoyu ilk okuduğumda konusu ve karakterimin renkli olması hoşuma gitti. Sinerji ve inancı yüksek bir ekiple olduğum için bunun beyazperdeye yansımasının olumlu olacağını düşündüm. Şu ana kadarda çekimler su gibi akıp geçiyor.
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Sektörde bir oyuncuyu övmekten ziyade eleştirmek daha kolay geliyor kimilerine. Bazı çevrelerden gelmesi muhtemel eleştiriler sizi ürkütüyor mu?
Eleştiri güzel bir şey. Kötü veya iyi her eleştiri beni her zaman bir adım ileriye taşıyacaktır. Tüm eleştirilere açığım. Eleştiriler beni kamçılıyor.
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Sinemada veya ekran önünde güzellik ne kadar önemli sizce?
Güzel veya çirkin gözükmek hiç umurumda değil. Rol aldığım projede canlandırdığım karakterin ruhunu ve duygusunu seyirciye aktarmaya çalışıyorum.
Toplum olarak güzelliğe çok önem veriyoruz sanki. Yanılıyor muyum?
Güzelliğe maalesef çok önem veriyoruz. Ama oyunculukta güzellik değil yüzünüzün karakterli olması çok önemli. Canlandırdığınız karakteri, yüzünüzde doğru bir biçimde seyirciye verebilmek lazım.
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Küçük yaşlardan beri sanata karşı ilginiz var mıydı?
Evet. 13 yaşından beri sanatçın içindeyim. Güzel sanatlar okudum. Tiyatro eğitimi aldım. Bunların haricinde keman ve piyano da çalabiliyorum. Bugüne kadar ruhumu hep sanatla besledim, ruhum sanat dolu.
Duygusal biri misiniz?
Çok duygusal ve hassas biriyim. Pek çok konuda ince düşünüyorum.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2017 yılında evlenme oranları düşerken boşanma oranları da artmış. Bu durum çiftlerin birbirine 'feda'dan ziyade 'veda' dediğini gözler önüne seriyor sanki?
Kimse elindekinin kıymetini bilmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor.
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Türk Sineması'nda hayranlık beslediğiniz bir sanatçı var mı?
Tabii ki Türkan Şoray. Bugüne kadar sayısız film projesine imza atıp her biriyle hafızalarımızda yer dinmeyi başardı. Tarık Akan ve Filiz Akın da çok önemli isimler benim açımdan.
Bu yıl içinde yeni bir sinema filmi olacak mı?
Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer'in yer aldığı 'Yalan Dolan' filminde rol alacağım. Aralık ayında vizyona girmesi beklenen filmde bir muhabiri canlandırıyorum. Sinema filmlerine hiç ara vermeden kış sezonunda da seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum.
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Kasım ayında vizyona girecek 'Bekarlığa Feda' filminin kadrosunda Eda Erol'un yanı sıra Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün ve Nurseli İdiz gibi isimler yer alıyor.
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