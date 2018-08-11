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'Bekarlığa Feda' filminde nasıl bir karakteri canlandıracaksınız?

Kocasına sürekli baskılar yapan, domiant bir karakter olan Müge'yi canlandıracağım. Müge, eşinin yanında başka arkadaşlarının yanında farklı bir kimliğe bürünen biri. Her konu hakkında bir lafı var. Erkeklerin haz etmediği bir karakter diye niteleyebilirim.

Senaryoda sizi etkileyen neydi?

Senaryoyu ilk okuduğumda konusu ve karakterimin renkli olması hoşuma gitti. Sinerji ve inancı yüksek bir ekiple olduğum için bunun beyazperdeye yansımasının olumlu olacağını düşündüm. Şu ana kadarda çekimler su gibi akıp geçiyor.