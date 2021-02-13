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Eda Özülkü kaç yaşında, nereli ve kimdir? Eda Özülkü Metin Özülkü evli mi?

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Eda Özülkü kaç yaşında, nereli ve kimdir? Eda Özülkü Metin Özülkü evli mi?

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EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Eda Özülkü, 2 Haziran 1966 tarihinde asker olan babasının görev nedeni ile bulunduğu İzmit Gölcük'te doğmuştur. Şu an 54 yaşında olan Eda Özülkü aslen Antakyalıdır. Annesi ise öğretmen olan Eda Özülkü eğitiminin ilk ve orta okul yıllarını İzmit'te, Liseyi İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1988 yılında kendisi gibi müzisyen Metin Özülkü ile evlendi ve bu evlilikten Baran ve Volkan isimli ikiz çocukları oldu. Öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı. Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994),Uçurdum Da Uçurdum (1995),Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar - 1 adlı projede yer aldı.

ALBÜMLER

Parolayı Söyle – 1993

Dalgacı – 1994

Uçurdum Da Uçurdum – 1995

Al Beni – 1997

Böyle Aşk Olmaz – 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

İnce Sızım – 2003

Issız Ada – 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)

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