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ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Konser günü evlilik yıldönümleri olan Eda-Metin Özülkü çifti, evliliklerinin 31. yılını sahnede kutladı. Çift, “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkılarını birbirlerinin gözlerinin içine bakarak, izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan söylerken; Eda Özülkü, eşini yanağından öptü.