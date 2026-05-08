        Haberler Kültür-Sanat Eda Sütunç'un Sıcak Prova sergisi Sanatorium Tophane'de

        Eda Sütunç'un Sıcak Prova sergisi Sanatorium Tophane'de

        Eda Sütunç'un heykel, fotoğraf, video ve metinleri bir araya getiren Sıcak Prova başlıklı kişisel sergisi, 27 Haziran'a kadar Sanatorium Tophane'de ziyaret edilebilir

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Eda Sütunç’un heykel, fotoğraf, video ve metinleri bir araya getiren “Sıcak Prova” başlıklı kişisel sergisi, Sanatorium Tophane’de sanatseverlerle buluştu.

        27 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek sergi; taşıma, kırılganlık ve karşılıklı bağlılık kavramları üzerinden dünyada birlikte var olmanın alternatif yollarını araştırıyor.

        “Sıcak Prova”, eserlerin sunduğu katmanlı anlatılar eşliğinde izleyiciyi yalnızca bir gözlemci olmaya değil, eserlerle kurduğu ilişki üzerinden kendi taşıma kapasitesini ve bağ kurma biçimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Sütunç’un pratiği, kusursuzluk ve verimlilik üzerine kurulu normatif değer sistemlerini sorgularken, spekülatif akrabalık biçimleri öneriyor.

        Üretkenliği yalnızca sonuç üzerinden tanımlayan performatif rejimlere karşı geliştirilen bu yaklaşım; ritüel, tekrar ve salınım üzerinden ilerleyen işler aracılığıyla, taşımanın sınırlarını ve taşıyamama anında dahi bağ kurmanın mümkün olup olmadığını düşünmeye açıyor.

        Sanatçı, bedeni yalnızca bir temsil alanı olarak değil; düşünmenin, sınamanın ve dönüşümün gerçekleştiği bir zemin olarak ele alıyor. Süreç odaklı pratiği, üretimi bağımsız bir araştırma biçimi olarak konumlandırarak serginin omurgasını oluşturuyor.

        Sıcak Prova, taşıma eylemini fiziksel bir hareket olmanın ötesinde etik ve duygusal bir strateji olarak yeniden ele alıyor. Yük, burada yalnızca ağırlık değil; sorumluluk, bakım ve karşılıklı bağımlılık üzerinden anlam kazanıyor. Sergi, insan ve insan-olmayan yaşam formları arasındaki ilişkileri kırılganlık ve süreksizlik üzerinden yeniden düşünerek, dünyada yer açmayı bir üretim pratiği olarak öneriyor.

        Kapalı ve sınırları belirlenmiş bir anlatı sunmak yerine belirsizlikle birlikte kalmayı öneren Sıcak Prova, izleyiciyi yalnızca tanıklığa değil; kendi taşıma kapasitesini, kurduğu bağların yönünü ve dünyada nasıl yer açtığını yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Nesli tükenmekte olan türler, sistem içinde varlığı zorlaştırılan yaşamlar ve deneyimlerle temas kuran sergi, izleyiciyi rıza, güven ve karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu simbiyotik bir ağın parçası olmaya çağırıyor.

        Sıcak Prova Sergisi 27 Haziran 2026 tarihlerine kadar Sziyaret edilebilir.

