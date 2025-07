Eddie Murphy duyurdu! Shrek'teki 'Eşek'in filmi geliyor

ABD'li oyuncu Eddie Murphy, yeni filmi The Pickup'ı tanıttığı röportajda Shrek hayranlarını heyecanlandıran bir haber duyurdu.

Yıllardır filmdeki Eşek karakterini seslendiren Murphy, Shrek 5'teki rolü hakkında soru sorulduğunda, şu anda DreamWorks'ün yeni Shrek filmi için kayıt yaptığını ancak ardından 'Eşek' karakterine odaklanan bir yan film için seslendirmelere başlayacağını söyledi.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Murphy, "Eylülde Eşek'e başlıyoruz. Bir Eşek filmi yapıyoruz ve üç yıl sonra vizyona girecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Eşek, Çizmeli Kedi'de olduğu gibi, kendi filmine sahip olacak. Ejderha karısı ve yarı ejderha yarı eşek çocuklarıyla kendi küçük hikâyesi olacak. Komik bir hikâye yazmışlar. Eylülde başlıyoruz."

DreamWorks konuyla ilgili yorum yapmadı ancak hayranların favorisi bu karaktere odaklanan bir yan film, özellikle 2011'de çıkan Puss in Boots ve 2022'deki devam filmi The Last Wishin gişe performansı göz önüne alındığında, oldukça olası bir proje gibi görünüyor.