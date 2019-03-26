Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 129. son bölümü ile geçtiğimiz Salı akşamı ATV ekranlarına geldi. Son bölümde Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızı oldu. Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber oldu. İşte, EDHO 130. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EDHO 129. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızı oldu. Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber oldu. Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam etti. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçtiler. Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmedi.

Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber oldu.

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geç gün artmaktadır.

EDHO 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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