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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: Çok zor bir akşam oldu - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko: Çok zor bir akşam oldu

        Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Edin Dzeko, 2-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:14
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        "Çok zor bir akşam oldu"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK ZOR BİR AKŞAM OLDU"

        Mağlubiyeti değerlendiren Dzeko, "Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün." dedi.

        "GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

        Başakşehir maçını işaret eden Dzeko, "Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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