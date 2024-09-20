Edin Džeko, eşiyle Çamlıca Camii'ne gitti

Fenerbahçe'nin Bosna Hersek'li futbolcusu Edin Džeko, oyuncu eşi Amra Džeko ile Çamlıca Camii'ne gitti. Amra Džeko, eşiyle yer aldığı bu fotoğrafına dua ve kalp emojisi ekledi.

Intagram'da 322 bin takipçisi bulunan Amra Džeko'nun fotoğrafını bir saat içinde 15 binden fazla kişi beğendi. Amra Džeko daha önce de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'i gezmişti.

1846 yıllık dünyanın simge yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ye hayran kalan Džeko, daha sonra Sultanahmet'teki diğer tarihi yapıları gezmişti. REKLAM