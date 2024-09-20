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        Haberler Magazin Edin Džeko eşiyle Çamlıca Camii'ne gitti - Magazin haberleri

        Edin Džeko, eşiyle Çamlıca Camii'ne gitti

        Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Džeko, eşi Amra Džeko ile Çamlıca Camii'ne gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:10
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        Cami ziyareti
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        Fenerbahçe'nin Bosna Hersek'li futbolcusu Edin Džeko, oyuncu eşi Amra Džeko ile Çamlıca Camii'ne gitti. Amra Džeko, eşiyle yer aldığı bu fotoğrafına dua ve kalp emojisi ekledi.

        Intagram'da 322 bin takipçisi bulunan Amra Džeko'nun fotoğrafını bir saat içinde 15 binden fazla kişi beğendi.

        Amra Džeko daha önce de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'i gezmişti.

        1846 yıllık dünyanın simge yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ye hayran kalan Džeko, daha sonra Sultanahmet'teki diğer tarihi yapıları gezmişti.

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        O yapılardan biri de 1496 yaşındaki Yerebatan Sarnıcı olmuştu. Amra Džeko ile Zerina Hodzic, Yerebatan Sarnıcı'ndan da bir hayli etkilenmişti.

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        #Amra Dzeko
        #Edin Dzeko
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