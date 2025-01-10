Edip Akbayram ameliyat oldu
Evinde düşüp geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alan Edip Akbayram, ameliyat edildi
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
75 yaşındaki sanatçı, gece saatlerinde evinde yatağından düşerek iç kanama şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.