Edirne'de çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralama olayının ardından kaçan zanlının yakalanması için Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, çalışma sonucu zanlı M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H'nin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalandığı ifade edildi.

Silahlı kavgada yaralananların hayati tehlikelerinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.