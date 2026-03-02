Canlı
        Haberler Gündem Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi

        Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi

        Edirne'de polisin Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak parfüm ve kol saati ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
        2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurup aramaya aldı.

        Aramada çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Polisin Bulgaristan'dan gelen bir otomobilde yaptığı aramada ise çok sayıda kaçak kol saati bulundu.

        Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak parfüm ve kol saati ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        2 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İsrail-ABD-İran hattındaki çatışmaların 3. gününde Lübnan Hizbullahı'da saldı...
        #HABER
        #edirne
        #edirne haber
        #yerel haber
