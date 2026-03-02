Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi

2 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İsrail-ABD-İran hattındaki çatışmaların 3. gününde Lübnan Hizbullahı'da saldı... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İsrail-ABD-İran hattındaki çatışmaların 3. gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil oldu. İsrail de Beyrut'a saldırdı. ABD Başkanı Trump ise "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir" dedi* AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte emekli ikramiyesi ile ilgili bir düzenleme yer almazken, bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL'ye yükselecek; inci, elmas gibi değerli taşlardan yüzde 20 oranında ÖTV alınacak; kripto paraya vergi getirilecek* İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, İran'ın saldırılarının hedefi olan Dubai'de mahsur kaldı* İrtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi* Fenerbahçe'den açıklama: Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısındayız Daha Az Göster