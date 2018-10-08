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Edirne'de bin 500 yıllık Bizans kilisesi bulundu

Edirne'de devam eden Sinanköy Antik Yerleşim Alanı kazı çalışmalarında 500'lü yıllarda yapılmış Bizans dönemine ait kilise bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Beksaç, "Eldeki bulgular bize kilisenin milattan sonra 500'lü yıllarda yapılmış bir Erken Bizans yapısı olduğunu göstermekte. İlk veriler bize buranın Trakya'nın en eski kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor" dedi

08.10.2018 - 15:49 | Güncelleme: AA

Edirne'de devam eden Sinanköy Antik Yerleşim Alanı kazı çalışmalarında bin 500 yıllık erken Bizans dönemine ait kilise bulundu.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan ve Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölümü ve Edirne Müzesi işbirliğinde kazı çalışmaları devam ediyor.

TÜ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç başkanlığında yürütülen çalışmalarda, yapım tarihi 500'lü yıllara dayanan Trakya'nın ilk kiliselerinden birinin kalıntılarına rastlandı. Yapılan kazı sonrası kilisenin temelleri ortaya çıkarılırken yapının taban taşlarının bozulmadan günümüze ulaştığı gözlendi.

Alanda devam eden kazı çalışmaları kapsamında Traklar'a ait mezarlar ve kale kent olma özelliğini taşıyan bölgede sur yapıları da bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinanköy'ün bölgenin en eski yerleşim alanlarının başında geldiğini söyledi.

 

Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'nda geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi kalıntılara ve yapılara rastlandığını belirten Beksaç, şöyle konuştu:

"Günümüzde Sinanköy olarak bilinen bu bölge, Trakya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Bu bölgede milattan önce 1000'li yıllardan başlayıp Orta Çağ dönemine kadar devam eden bir hayatın olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalar bize bunu gösteriyor. Kale kent olma özelliği bulunuyor ve çok büyük bir şehir yerleşimi var. Halk arasında kale olarak bilinse de burası bir şehir. Eski kayıtlarda adı Pravado ya da Prabadon diye geçiyor ve anlamı ise 'Tanrı'nın kuzusu.' Yaptığımız araştırmalar bize bölgede önemli Trak kutsal alanlarını gösterdi. Son yaptığımız kazılarda kayaya oyma küp şeklindeki mezarlar burada kutsal Trak mezarları olduğunu gösterdi."

Bizans medeniyetinin izlerini taşıyan alanda bin 500 yıllık bir kiliseye ulaştıklarını aktaran Beksaç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Traklar'dan sonra buranın önemli bir Orta Çağ, Bizans şehri olduğunu biliyoruz. Burası dönemin önemli kentlerinden biri olma özelliğine sahipmiş. O zamanki adıyla Hadrianopolis olan Edirne'den sonra bölgenin en büyük kenti olduğunu biliyoruz. Alanda 6 yıl önce kazılara başlamış ve Trak ve erken Bizans dönemine ait tarihi yapılar bulmuştuk. 2 yıl aradan sonra başladığımız kazı çalışmaları sonrasında da ilginç buluntulara rastladık.

Bunlar arasında bir kiliseye rastlamamız dikkati çekici. Bu kiliseyi taban tuğlalarıyla birlikte zeminine kadar tespit ettik. Kilisede kazı çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek. Eldeki bulgular bize kilisenin milattan sonra 500'lü yıllarda yapılmış bir erken Bizans yapısı olduğunu göstermekte. İlk veriler bize buranın Trakya'nın en eski kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    şunlardan birinde el yazması bir incil çıksada, bugnkü incil ile aralarındaki farkı herkes görse
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