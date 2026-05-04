Edirne'de çevre temalı resim yarışması

Edirne Belediyesi, "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt!" mottosuyla ortaokul öğrencilerine bir resim yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Temalı" resim yarışmasında, gençlerin doğa sevgisini tuvale yansıtmaları hedefleniyor.

Gençlerin doğa sevgisini ve çevre duyarlılığını sanatsal ifadeyle ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada başvurular, 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Seçici kurul tarafından değerlendirmeler 21 Mayıs'ta yapılacak ve sonuçlar ise 22 Mayıs'ta okullara bildirilecek.

Dereceye giren eserler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sergilenirken, birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye kulaklık ödülü verilecek. Yarışmaya yalnızca ortaokul öğrencileri katılabilecek, resimler serbest teknikle 35x50 cm ölçülerinde hazırlanacak ve eserlerin arka yüzüne öğrenci ile öğretmen bilgilerini içeren bir not eklenecek.

Başvurular, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne şahsen ya da iklimdegisikligimd@edirne.bel.tr mail adresi üzerinden yapılabilecek.