        Edirne'de 'Dünya Romanlar Günü' kutlandı

        Edirne'deki "Dünya Romanlar Günü" kutlamasında renkli görüntüler

        Edirne'nin Keşan ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Roman kadınlar, Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla dans gösterisi sundu. Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, "Gelişen ve büyüyen Türkiye'de artık mühendisler, doktorlar, avukatlar, oda başkanları, muhtarlar ve siyasetçiler de olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bunun için de çok çalışacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Edirne'nin Keşan ilçesi 700 Evler Konutları'ndaki suni çim sahada, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Savcı konuşma yaptı.

        Eğitim, sağlık, barınma ve istihdamda kendilerini daha güçlü ifade etmeleri için "oku okut, öğren öğret, kalkınsın bu millet" anlayışıyla yerlerini almak zorunda olduklarını belirten Fahrettin Savcı, "Gelişen ve büyüyen Türkiye'de artık mühendisler, doktorlar, avukatlar, oda başkanları, muhtarlar ve siyasetçiler de olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bunun için de çok çalışacağız" dedi.

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise renkli kültürleri ve yaşam tarzları ile Romanların, her zaman toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, "Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Roman vatandaşlarımız, toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sunan renkli ve değerli bir topluluktur. Roman vatandaşlarımız içerisinde mühendisler de var, doktorlar da var, yöneticiler de var. Olmaya da devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkes eşit vatandaştır. Yükselmede, layık olduğu yere gelmede herhangi bir engel yoktur. Yarın öbür gün ilçemizi de bir Roman kaymakam yönetsin, ilimizi bir Roman vali yönetsin isteriz. İlçemizde yaşayan tüm Roman vatandaşlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer alması, eğitimden sağlığa, sosyal haklardan istihdama, yaşam koşullarının iyileştirilmesine kadar her alanda yürüttüğümüz çalışmalar tüm birimlerimiz ile devam ediyor ve yeni projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ritim grubu gösterisini sundu.

        Roman kadınlar, protokole sepet içerisinde taşıdıkları karanfilleri dağıtarak, Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla izleyicilere dans gösterisi sundu.

        İzleyiciler de müziğin ritmiyle dansa eşlik etti.

        Etkinlik, anasınıfı öğrencilerinin dans gösterisi ve eğlence bandosu konseriyle sona erdi.

        #edirne haberleri
        #Dünya Romanlar günü
