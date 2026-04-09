Edirne'de lunaparkta ölüm

Edirne'de, Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasında bulunan lunaparkta çalışanlar, akşam saatlerinde bir kişinin 'sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü.

İhbar üzerine lunaparka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Sedat Çoktaş (29), ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Çoktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.