Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Edirne'de sağanak; istinat duvarı yıkıldı

        Edirne'de sağanak; istinat duvarı yıkıldı

        Edirne'de sağanakta apartmanın istinat duvarı çöktü! Yaralanan olmazken iki balkonda hasar oluştu, anlar kameraya yansıdı. Temel hasarı için inceleme sürüyor, gerekirse bina tahliye edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 10.01.2026 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak istinat duvarını yıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edirne'de sağanak yağış gün boyu yer yer etkili oldu. Medrese Alibey Mahallesi'nin Aşiyan Bayırı mevkisinde akşam saatlerinde apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Çöken istinat duvarı apartmandaki iki evin balkonunda hasara neden oldu. Yetkililer, apartmanın temelinde hasar meydana gelip gelmediğinin incelemenin sonunda belli olacağını belirterek, gerek görülmesi halinde binanın tahliye edileceğini söyledi.

        REKLAM

        'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

        Apartman sakinleri de inceleme sürürken evlerinden dışarı çıktı. Apartmanın girişinde iş yeri bulunan Gökhan Demirci, "Otururken aniden bir ses geldi. Deprem oluyor zannettik. Sonra çıkıp baktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" dedi. Selenay Dernekçi ise, "Aniden yer sallandı, biz mutfakta dolaplarımızdan biri devrildi sandık. Sonra çıktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" diye konuştu.

        Öte yandan istinat duvarının yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel açıklaması

        Geçtiğimiz yıl final yapan 'Kan Çiçekleri' dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yer aldığı bir sahnenin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu. Videoda Baktaş'ın partneri Yüksel'e kötü davrandığı iddia edildi. Barış Baktaş'tan söz konusu görüntü hakkında açıklama geldi

        #edirne sağanak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Derbilerde 'Buruk'
        Derbilerde 'Buruk'
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner