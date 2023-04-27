TOKİ Edirne arsa kura çekimi 27 Nisan Perşembe bugün yapılan çekilişle sonuçlandı. Edirne'nin Enez ve Keşan ilçelerinde bin 350 müstekil için yapılan kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak. Yaklaşık ikisaat süren çekilişin sonuçları canlı yayında belli oldu. İşte TOKİ Edirne arsa kura sonuçları...