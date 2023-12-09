Edirne'de yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atarak ilerleyen otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu kent çıkışındaki kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü B.U'nun 1,87 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilin ön kısmında çok sayıda boş alkol şişesi olduğu gözlendi.

AA'nın haberine göre; sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.