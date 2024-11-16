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        Haberler Gündem Güncel Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi yenilenecek | Son dakika haberleri

        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi'nde onarım çalışması başlatıldı

        Edirne'nin Enez ilçesindeki Has Yunus Bey Türbesi ve bahçesindeki mezarlıkta onarım çalışması başlatıldı. Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, çalışmaları yerinde inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:05
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        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi yenilenecek
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        Edirne'nin Enez ilçesindeki Has Yunus Bey Türbesi ve bahçesindeki mezarlıkta onarım çalışması başlatıldı.

        Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği yapılacak.

        Çeşitli motiflerle süslü Osmanlı dönemi mezarlıklarının da bakımının yapılacağı çalışmalar kapsamında bilgilendirme tabelaları da yenilenecek.

        Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, çalışmaları yerinde inceledi. Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap, gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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