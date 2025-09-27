Üretici Ozan Yavuz ise göletin daha önce hiç kurumadığını belirtti. Geçen yıllarda gölette balık avlarken bu yıl tabanında yürüdüklerini aktaran Yavuz, "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim. Yağışlar olmadığından dolayı su kaynakları bitti. Çok kurak bir dönem. Toprak çatlamış durumda" ifadelerini kullandı.