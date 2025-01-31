İddiaya göre, M.D.K.’nin çete üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve süreçte onlara yardım ettiği tespit edildi.

RESTORANDA GÖZALTI

Ali Can Zeray'ın haberine göre teknik takip sonucu telefon görüşmelerinde şüpheli konuşmalara rastlanan M.D.K. Kırklareli’nde bir restoranda dün gece İstanbul KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORGUSU SÜRÜYOR

M.D.K.’nin, örgüt üyelerinin Edirne’den Yunanistan ve Bulgaristan’a kaçmalarını sağladığı ileri sürülüyor. Gözaltına alınan M.D.K.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor.