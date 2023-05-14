Edirne Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Edirne başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Edirne seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 89.70 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 69.2 oldu.
Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 121.530 oyla yüzde 63.54 - Recep Tayyip Erdoğan: 60.358 oyla yüzde 31.56 - Sinan Oğan: 7.634 oyla yüzde 3.99 - Muharrem İnce: 1.738 oyla yüzde 0.91 oy aldı.
Edirne 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 60.358 oyla yüzde 31.56
Sinan Oğan: 7.634 oyla yüzde 3.99
Muharrem İnce: 1.738 oyla yüzde 0.91
Edirne Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.55 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 48.8 oranında açıldı.
2023 Edirne milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Millet İttifakı: 78.225 oyla yüzde 61.69 - Cumhur İttifakı: 38.853 oyla yüzde 30.64 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.001 oyla yüzde 2.36 - Ata İttifakı: 1.727 oyla yüzde 1.37 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 288 oyla yüzde 0.23
aldı.
Saat 21:09 itibarıyla 2023 Edirne milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Millet İttifakı: 78.225 oyla yüzde 61.69
Cumhur İttifakı: 38.853 oyla yüzde 30.64
Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.001 oyla yüzde 2.36
Ata İttifakı: 1.727 oyla yüzde 1.37
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 288 oyla yüzde 0.23
CHP: 51.834 oyla yüzde 40.88
AK Parti: 29.164 oyla yüzde 23.00
İYİ Parti: 26.391 oyla yüzde 20.81
MHP: 8.605 oyla yüzde 6.79
YEŞİL SOL: 2.031 oyla yüzde 1.60
ZP: 1.427 oyla yüzde 1.13
TİP: 970 oyla yüzde 0.76
MEMLEKET: 930 oyla yüzde 0.73
YENİDEN REFAH: 789 oyla yüzde 0.62
GENÇ: 528 oyla yüzde 0.42
AP: 300 oyla yüzde 0.24
BBP: 295 oyla yüzde 0.23
ANAP: 186 oyla yüzde 0.15
MP: 181 oyla yüzde 0.14
SOL PARTI: 164 oyla yüzde 0.13
HAKPAR: 134 oyla yüzde 0.11
AB: 115 oyla yüzde 0.09
TKP: 90 oyla yüzde 0.07
MİLLİYOL: 87 oyla yüzde 0.07
HKP: 85 oyla yüzde 0.07
YP: 35 oyla yüzde 0.03
TKH: 34 oyla yüzde 0.03
GBP: 0 oyla yüzde 0.00
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