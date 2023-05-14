Edirne Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Edirne başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Edirne seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.70 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 69.2 oldu. Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 121.530 oyla yüzde 63.54 - Recep Tayyip Erdoğan: 60.358 oyla yüzde 31.56 - Sinan Oğan: 7.634 oyla yüzde 3.99 - Muharrem İnce: 1.738 oyla yüzde 0.91 oy aldı.



Edirne 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Edirne Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.55 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 48.8 oranında açıldı. 2023 Edirne milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 78.225 oyla yüzde 61.69 - Cumhur İttifakı: 38.853 oyla yüzde 30.64 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.001 oyla yüzde 2.36 - Ata İttifakı: 1.727 oyla yüzde 1.37 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 288 oyla yüzde 0.23 aldı. Saat 21:09 itibarıyla 2023 Edirne milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

