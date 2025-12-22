Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne haberleri: 200 bin Euro'luk altınla 'Komşu'da yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        200 bin Euro'luk altınla 'Komşu'da yakalandı!

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 45 yaşındaki Türk vatandaşı S.C., cebinde taşıdığı yaklaşık 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:35
        Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan yabancı plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası’na geldi. Araçta bulunan iki kişi, gümrük memurlarınca "risk analizi" yöntemi kapsamında detaylı kontrole alındı.

        DEĞERİ: 200 BİN EURO

        İHA'daki habere göre yapılan denetimde, yolculardan S.C.’nin ceket ceplerinde beyaz ve sarı metalden yapılmış dört paket takı bulundu.

        Uzman incelemesine göre ele geçirilen takıların 368,07 gramının 14 ve 18 ayar altın, 32,70 gramının ise platinden oluştuğu belirlendi. Takıların toplam değerinin yaklaşık 200 bin euro olduğu bildirildi.

        SINIRI TERK ETME YASAĞI

        Olayla ilgili olarak bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatılırken, Haskovo Bölge Savcılığı’nın talimatıyla S.C. hakkında "Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı" kararı verildi.

        #edirne
        #Son dakika haberler
