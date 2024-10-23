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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne haberleri: Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu! | Son dakika haberleri

        Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu!

        Edirne'de, Tunca Nehri'nin kenarında vücudunda, kesikler ve yanıklar belirlenen cesedin kimliği belirlenirken, polis adeta iğneyle kuyu kazarak cinayetin şüphelisini yakaladı. 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisini gözaltına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 08:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:49
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        Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu!
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        Edirne'de olay, 17 Ekim 2024 tarihinde Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nden geçen Tunca Nehri'nin kenarında meydana geldi.

        POLİSE İHBARDA BULUNULDU

        İHA'da yer alan habere göre dere kenarında hareketsiz halde yatan yaşlı adamı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        MAKTULÜN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Yapılan çalışmalarda üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 71 yaşındaki A.S. isimli erkek vatandaşa ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan incelemede, boynunda ve sırtında kesici alet kullanıldığı, ayrıca cesette kısmi yanıklar tespit edildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ 21 YAŞINDA

        Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede, 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisinin 21 yaşındaki Y.K. olduğunu belirledi.

        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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