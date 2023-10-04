Edirne'de ekipleri harekete geçiren hurdacıda patlama ve yangın ihbarı, asılsız çıktı EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, bir hurdacıdan patlama sesi geldiği ve alevler yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıların asma kilitlerini kırarak girdiği hurdacıda, bir çalışanın bakır teller için kabloları yaktığı anlaşıldı.

EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, bir hurdacıdan patlama sesi geldiği ve alevler yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıların asma kilitlerini kırarak girdiği hurdacıda, bir çalışanın bakır teller için kabloları yaktığı anlaşıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu üzerindeki bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıda patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan kapılar nedeniyle bir süre içeri giremedi. İtfaiye ekipleri, kapıların asma kilitlerini kırarak hurdacıya girdi. Hurdacıda yanan kablolar itfaiye ekiplerince müdahale edilerek, söndürüldü. Olaydan bir süre sonra hurdacıya gelen çalışan, bakır teller için hurda kabloları yaktığını söyledi. Çalışan, itfaiyeye haber vererek zaman zaman kablo yaktıklarını ancak bu akşam itfaiyeyi aradıklarında ulaşamadıklarını öne sürdü. Ekipler, soğutma çalışmasının ardından normale döndü.