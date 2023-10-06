Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE'deotomobilile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi ile Güngör Mazlum Caddesi birleşimindeki kavşakta meydana geldi. F.Z.K.'nın yönetimindeki 34 ERA 835 plakalı motosiklet ile U.Ş. idaresindeki 34 CKG 718 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü F.Z.K. ile arkasındaki yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.