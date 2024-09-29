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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı (2)

        BEKLENENYAĞMUR EDİRNE'DE BAŞLADIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı uyarının ardından Edirne'de akşam saatlerinde yağmur başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:20
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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı (2)
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        BEKLENENYAĞMUR EDİRNE'DE BAŞLADI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı uyarının ardından Edirne'de akşam saatlerinde yağmur başladı. Yer yer kuvvetli şekilde süren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işletmelere ve saçak altlarına saklandı. Yollarda oluşun su birikintisi nedeniyle de araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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