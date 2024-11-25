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        Edirne'de kadınlardan şiddete karşı yürüyüş

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:30
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        Edirne'de kadınlardan şiddete karşı yürüyüş
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş yaptı.

        Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda, Keşan Belediyesi, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş, Hastane Caddesi'ndeki Keşan Kent Müzesi önünden başladı. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınlar, geçtikleri cadde ve sokaklarda çevredekiler tarafından alkışlarla desteklendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, grup adına basın açıklamasını okudu.

        ‘MÜCADELEMİZİ DAYANIŞMA RUHUYLA SÜRDÜRECEĞİZ’

        25 Kasım’ın Mirabal kardeşlerin 1960 yılında öldürüldüğü gün olduğunu belirten Kafalı, “Kadın, çocuk ve hayvanların olduğu gibi tüm insanların eşitliği, güvenliği, özgürlüğü, bütünlüğü ve onurlarına ilişkin hakların uygulanmasına acilen ihtiyaç vardır. Kadına yönelik şiddet, kamusal ya da özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan eylem tehdit ve zorlama, keyfi olarak özgürlükten ekonomik gereksinimlerinden yoksun bırakma küçük yaşta evlenmeye zorlama, çocuk doğurmaya zorlama, erkeğe bağımlı hale getirme gibi davranışlardır. Kadına şiddet demek en temel insan hakkına yaşam hakkına yapılan bir saldırıdır. Ülkemizde ve dünyada neredeyse her gün onlarca kadın öldürülüyor. Biz bu açıklamayı yaparken bile sayı artmakta ve kadınlar hızla öldürülmekte. Her gün gazetelerde ve televizyonda kadın cinayet haberi görmek istemiyoruz. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğiz. Bizler kadınların seslerini en güçlü şekilde çıkarabildikleri şiddetsiz 25 Kasımlar yaşamak istiyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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