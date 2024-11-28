Hasarlı minarenin yıkımı gerçekleştirildi

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Kozköy’de hasarlı olan caminin minaresi vinçle kontrollü olarak yıkıldı.

Keşan'a bağlı Kozköy'de 1952 yılında inşa edilen ve zamanla hasar gören cami minaresi Edirne İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çevre güvenliği alınıp, sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak vinçle kontrollü olarak yıkıldı. Köyde incelemelerde bulunan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, valilik tarafından en kısa süre içinde camiye yeni minare inşa edileceğini söyledi. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Kozköy Muhtarlığı ve sağlık ocağını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.